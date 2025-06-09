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Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 10 июня

Банк пересмотрел проценты по розничным продуктам после снижения «ключевой».

С 10 июня Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке. Диапазон снижения составит от 2,0 до 3,5 п.п.: на 2 п.п. для клиентов с первоначальным взносом до 50% включительно, на 2,5 п.п. — при взносе свыше 50%, а также дополнительный дисконт 1 п.п. при покупке через сервис продажи новостроек Домклик. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

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С учётом всех доступных дисконтов минимальная ставка по рыночной ипотеке составит 22,4% на первичное жильё, 22,8% – на вторичное, и 23,8% – по программе «Строительство жилого дома».

Аналогичное снижение на 2 п.п. с 10 июня произойдет и по потребительским кредитам.

С 11 июня также снижаются ставки по вкладам «Лучший %» и «СберВклад» – на 1 п.п. на всех сроках до 19% годовых. До 11 июня клиенты Сбера ещё могут открыть вклады по текущим условиям. С 24 июня также снижаются максимальные ставки по накопительным счетам на 2 п.п. с 18% до 16%».

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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