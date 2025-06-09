ИНК учредила номинацию в конкурсе ИРНИТУ по подготовке инженерных кадров

Иркутская нефтяная компания (ИНК) учредила дополнительную номинацию «Лучший преподаватель в области нефтегазового дела» в рамках проведения конкурса инициатив по опережающей подготовке инженерных кадров ИРНИТУ.

Предложенная в этой номинации инициатива должна касаться опережающей подготовки кадров для нефтегазовой отрасли, в том числе в интересах компании. Победитель получит дополнительный грант от ИНК – 100 тысяч рублей на повышение квалификации или стажировку, которую необходимо предложить и обосновать в конкурсной заявке.

Заявки на конкурс принимаются до 20 июня 2025 г. по адресу: kodn@ex.istu.edu . Список победителей из числа научно-педагогических работников определится в срок до 29 июня.

Цель конкурса инициатив по опережающей подготовке инженерных кадров в рамках Программы «Приоритет 2030» заключается в разработке и реализации в учебном процессе образовательных модулей опережающей подготовки инженерных кадров.

Планируется, что общий объем грантов для пяти победителей конкурса составит 650 тысяч рублей. Гранты могут расходоваться на разработку и доработку образовательных модулей, повышение квалификации, развитие материально-технического обеспечения и иные цели по согласованию с конкурсной комиссией.