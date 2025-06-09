Автомобильный союз предлагает обновить дорожные камеры, чтобы больше штрафовать водителей

Национальный автомобильный союз предлагает заменить устаревшие камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, чтобы выполнить план по увеличению сбора штрафов.

Письмо с такими предложениями НАС отправила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает РБК.

В частности, НАС указывает, что около 30% действующих на российских дорогах комплексов фотовидеофиксации относятся к устаревшим. Такие камеры фиксируют в основном превышение скорости и нарушение дорожной разметки. А вот такие нарушения как непристегнутый ремнем безопасности человек, использование мобильника за рулем, переход пешеходом улицы в неположенном месте они не замечают. Это, по мнению авторов письма не позволит выполнить план Минфина РФ по увеличению сбора штрафов с водителей за нарушение ПДД в восемь раз — с 6,4 млрд до 52,8 млрд руб.

В связи с этим НАС просит правительство провести полный аудит всех комплексов фотовидеофиксации на федеральном уровне, чтобы узнать, сколько из них старше шести лет, и обязать регионы списывать старые комплексы, а новые контракты заключать только на современное оборудование.

Отметим, что на дорогах Иркутской области, согласно данным сайта ГАИ, размещается 346 средств автоматической фотовидеофиксации. Сколько из них устаревших, портал не указывает.