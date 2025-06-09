Государственные награды жителям Иркутской области вручил губернатор региона

В церемонии приняли участие представители разных сфер – культуры, образования, сельского хозяйства, транспорта.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В преддверии Дня России губернатор Игорь Кобзев от имени президента Владимира Путина вручил государственные награды 24 жителям Иркутской области. Среди награжденных – представители различных сфер деятельности, включая культуру, образование, сельское хозяйство и транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Медали ордена «Родительская слава» получили семьи Матвеевых из Иркутска и Тархановых из Нукутского района. Матвеевы воспитывают четверых детей, сочетая трудовые традиции с семейными ценностями. Тархановы, родители пятерых детей, активно участвуют в общественной жизни, сохраняют бурятскую культуру и развивают творческие способности своих детей.

– О каждом из участников торжественной церемонии награждения можно сказать много теплых слов. Все достойны глубокого уважения и являются настоящим примером для молодого поколения. Мы гордимся успехами и достижениями наших земляков, которые преумножают славу Иркутской области, – сказал Игорь Кобзев.