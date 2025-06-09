Форум «Байкал» 2025: Иркутск готовится принять молодежь со всего мира

Международный молодежный форум «Байкал» пройдет с 11 по 15 августа в живописном заливе Мухор на Малом море.





«В 2024 году конкурс на участие в форуме был очень высоким — 10 человек на место. В этом году мы ожидаем до 8 тысяч заявок. В результате отбора участие смогут принять 600 лучших — представители Иркутской области, других регионов России и зарубежных стран», — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона уточнил, что не менее половины квот будет выделено молодым людям из Приангарья. Кроме того, он поручил усилить меры по охране общественного порядка и провести дополнительные дорожные работы на маршрутах следования участников форума.

Программа форума включает грантовые конкурсы (региональные и всероссийские), выступления федеральных спикеров, экологические акции, а также специальные мероприятия, посвященные 80-летию Победы и Году защитника Отечества.