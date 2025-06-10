Почему тарифы на ЖКХ могут увеличиться на 25% в некоторых регионах?

С 1 июля 2025 года в России произойдет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). По распоряжению правительства, тарифы на услуги ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9%. В прошлом году этот показатель составил 9,8%, а в 2023 году — 8,11%, сообщает газета "Ведомости".

Как изменятся тарифы

Тарифы на газ увеличатся в среднем на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%. Правительство также установило предельные индексы подорожания для регионов и допустимые отклонения в отдельных муниципалитетах. Наибольшее повышение ожидается в Архангельской области — на 24,8%, Мордовии — на 22,8%, Челябинской области — на 22,8%, Дагестане — на 22,3%, Татарстане — на 22,3%. В других регионах, таких как Кемеровская область, Ингушетия, Северная Осетия, Пермский край и Алтайский край, рост составит от 17,7% до 21,9%.



В Москве плата за коммунальные услуги увеличится в среднем на 15%, с ростом цен на электроэнергию до 7,16 руб. за киловатт-час (16,4% за год), горячую воду — до 312,5 руб. за кубометр (15%), и отопление — до 3738,37 руб. за гигакалорию (15%).

Факторы, влияющие на рост тарифов

Рост тарифов зависит от региональных комитетов по тарифам, состояния коммунальной инфраструктуры и финансовых ресурсов региона, поясняет Сергей Колунов, первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ. Некоторые регионы, такие как Иркутская область или Хакасия, имеют более низкую себестоимость электроэнергии благодаря близости ГЭС. В регионах, активно добывающих газ, он также будет дешевле.

Колунов также отметил, что повышение тарифов связано с необходимостью обновления инфраструктуры, так как 43% коммунальных сетей нуждаются в замене. Высокий износ приводит к авариям, особенно в морозы, и требует бюджетных доходов для проведения необходимых работ.

Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, добавляет, что региональные власти самостоятельно решают, какие тарифы повысить больше. Это зависит от структуры инфраструктуры, доли импортного оборудования, региональной политики по субсидиям и льготам.

В северных и восточных регионах страны выше расходы на отопление и электричество. Там коммунальные тарифы традиционно выше из-за логистики, низкой плотности населения и высоких затрат на генерацию тепла. Однако действуют особые меры господдержки, включая субсидии для населения и компенсации поставщикам ресурсов. В регионах с ранее замороженными тарифами ожидается рост ближе к верхней границе, а в более стабильных регионах индексация может быть ниже.