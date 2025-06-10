Почему жители премиум-жилья чаще всего недовольны своими УК?

Жители элитных жилых комплексов чаще всего выражают недовольство работой управляющих компаний (УК) из-за несоответствия заявленных услуг их высоким ожиданиям. Владельцы квартир в сегментах комфорт, бизнес и премиум в Москве отмечают значительный уровень негатива в общедомовых чатах, который превышает 70% от общего количества сообщений. Наибольшая доля недовольства наблюдается в премиум-сегменте — 76,52%, как сообщает аналитическое агентство Digital Guru.

Анализ 5,5 миллионов сообщений из 299 чатов многоквартирных домов за 2024 год показал, что 95% из них касались частных УК. В исследовании не уточняется, являются ли эти УК частью структуры застройщика или сторонними организациями, сообщает газета "Ведомости". Константин Крохин, председатель Союза жилищных организаций Москвы, отмечает, что застройщики часто имеют аффилированные УК, которые выигрывают большинство конкурсов на управление.

Уровень недовольства работой УК остается высоким во всех административных округах Москвы, варьируясь от 62,6% до 85,7%. Наибольшее недовольство выражают жители ТАО в новой Москве (85,71%), ЮЗАО (74,53%) и ЮВАО (73,58%).

Основные претензии жильцов связаны с некачественным предоставлением услуг ЖКХ. В сегменте комфорт этот показатель достигает 63,24%, в премиум — 62,26%, в бизнесе — 59,79%. Также распространена проблема некачественного содержания жилья, особенно в премиум-сегменте — 46,29%.

Жильцы всех классов обсуждают качество уборки, стоимость услуг и работу коммунальных систем. В домах комфорт-класса лидирует недовольство уборкой, в бизнес-сегменте — стоимостью услуг, а в премиум-классе — стоимостью услуг и техническими аспектами.

Ольга Соколова из Digital Guru и Екатерина Левина из агентства элитной недвижимости Whitewill отмечают, что покупатели элитной недвижимости ожидают услуг на уровне 5-звездочного отеля, и любые отклонения воспринимаются особенно остро.