Мэр Красноярска обвиняют в получении взятки размером в 180 млн рублей

Мэра Красноярска Владислава Логинова обвинили в получении взятки на сумму более 180 млн рублей. Следственный комитет России расследует дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. После предъявления обвинений партия «Единая Россия» приостановила членство Логинова и его полномочия в региональном политсовете.

Следствие утверждает, что с 2018 по 2024 год Логинов получил взятку от гендиректора коммерческой организации в виде денежных средств и оплаты строительства бани. Взамен он обеспечил победу в конкурсах на ремонт городских дорог. Как сообщает газета "Ведомости", в ходе обысков в его кабинете, доме и муниципальном учреждении были изъяты документы, связанные с контрактами. Логинов задержан, и решается вопрос о его аресте.

Депутаты уже давно выражали недовольство деятельностью Логинова, обвиняя его в картельных сговорах и скандалах в дорожной сфере. Политолог Сергей Комарицын отмечает, что ситуация вокруг Логинова обостряется уже давно, а президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов указывает на возможный политический подтекст происходящего.

Напомним, в 2019 году президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 400-летия Красноярска, которое состоится в 2028 году. Ожидается, что общий объем инвестиций составит 701,35 млрд рублей, с акцентом на улучшение экологии, развитие туризма и благоустройство городских территорий.