Новости

ЦБ предупреждает: рассрочка на жилье грозит закредитованностью

Центральный банк России предупредил о рисках, связанных с продажей жилья в рассрочку, которые могут привести к закредитованности граждан. Застройщики, как правило, не оценивают платежеспособность покупателей, что увеличивает вероятность финансовых проблем.

Покупатели, использующие рассрочку, могут столкнуться с отказом в ипотеке или сложностями с обслуживанием кредита. Часто стоимость жилья в таких сделках завышена, что может привести к убыткам при продаже на вторичном рынке7.

По данным ЦБ, в первом квартале 2025 года доля сделок с рассрочкой на первичном рынке достигла 40%, в то время как ранее она составляла 10-20%, сообщают "Ведомости". За этот период накопленная задолженность по рассрочке достигла 1 трлн рублей.

Хуснуллин предложил внедрить механизм рассрочки при покупке нового жилья, но ЦБ предупреждает, что покупатели в более уязвимом положении, чем ипотечные заемщики, так как не могут воспользоваться кредитными каникулами или господдержкой.

Существуют риски и для застройщиков, и для банков: покупатель может отказаться от договора или не сможет погасить рассрочку. ЦБ уже предупреждал о таких рисках в феврале 2025 года, говоря, что на рынке жилья надувается новый пузырь. Представитель Банка России указал, что задолженность перед застройщиком не отражается в бюро кредитных историй, что может привести к неверной оценке долговой нагрузки и дефолтам при получении кредитов. Среди других угроз — непрозрачные условия продажи, ухудшение экономической ситуации проектов и кредитные риски для застройщиков из-за недостаточной наполняемости счетов эскроу. Девелоперы также подтверждают риск формирования "пузыря рассрочек". Директор по ипотечным продажам группы компаний «А101» Рустам Азизов отметил, что доля рассрочки в продажах может достигать 60%, что является тревожной тенденцией.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Ново-Ямской – пригородный район в Пивоварихе
«Проект “Ново-Ямской” – это село 2.0». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новом пригородном районе в Пивоварихе
Новый взгляд на территорию. 3 «фишки» пригородного района «Ново-Ямской»
«В ИЖС – глобальный сдвиг». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новых правилах игры на загородном рынке
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес