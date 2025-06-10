Спрос на посуточную аренду жилья в июньские праздники вырос на 30%

Чаще всего россияне едут в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Аналитики зафиксировали рост спроса на аренду жилья в преддверии длинных июньских выходных. Популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород, а самые доступные цены – в Дербенте, Йошкар-Оле и Волгограде, где суточная аренда обходится в 3,5 тыс. – 4,5 тыс. рублей. Данные приводит ЮMoney и сервис «Суточно.ру».

Средняя стоимость аренды по России выросла на 22% и составила 5,5 тыс. рублей за сутки. В Москве жилье снимают за 5,7 тыс. рублей (+17% к прошлому году), в Санкт-Петербурге – за 6,7 тыс. рублей (+25%), а в Сочи – за 6,4 тыс. рублей (+11%). Особый ажиотаж наблюдается в Минске, где цены подскочили на 40%, достигнув 7,5 тыс. рублей в сутки.

Помимо аренды, растет спрос на билеты в музеи (+13% к прошлому году) и пригородные поезда (+6%). Аналитики связывают это с желанием россиян провести мини-отпуск в городах, выбирая культурный отдых и короткие путешествия.