Россельхозбанк поздравил воспитанников Черемховского Центра помощи с Днем защиты детей

По доброй традиции в начале июня сотрудники Иркутского филиала Россельхозбанка посетили подшефный Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Черемхово, и поздравили воспитанников с Днем защиты детей.

Фото предоставлено Россельхозбанком

К приезду гостей ребята и сотрудники центра готовились очень серьезно, устроили праздничный концерт, где каждый из ребят смог проявить свои таланты. Наставники перевоплотились в стюардесс и пригласили всех в увлекательное путешествие «Полет к мечтам». На борту сказочного лайнера звучали веселые песни, стихи, ребята показывали танцевальные номера и дарили свои улыбки. Гости смогли окунуться в атмосферу детства и вспомнить о своих мечтах и надеждах. Кто-то хотел стать космонавтом, врачом, кто-то мечтал много путешествовать, а кто-то – чтобы близкие всегда были рядом.

Фото предоставлено Россельхозбанком

Поделились своими мечтами и воспитанники центра. Как и любые дети, они мечтают об игрушках, новых гаджетах, походе в парк аттракционов, и все же самая главная их мечта – внимание и забота близких. Взрослые своим примером напомнили, что даже если не все мечты могут сбыться, главное – помнить, что мечтать – значит жить.

«Уже одиннадцать лет коллектив Россельхозбанка поддерживает ребятишек Центра помощи. У каждого из воспитанников своя история, но всех объединяет одно желание – быть нужными и любимыми. Нам хотелось бы помочь осуществить все их мечты, но мы пока не волшебники… Продолжаем помогать технически оснащать центр. В этом году мы помогли оборудовать социальную гостиницу при Центре помощи, чтобы мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не приходилось разлучаться с детьми. И, может, еще чьи-то мечты сбудутся!» – рассказала директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Фото предоставлено Россельхозбанком

Директор Центра поблагодарила сотрудников РСХБ и отметила большое участие банка в жизни ребят. «Ребята, неравнодушных людей очень много, и каждый год мы встречаем у себя в гостях коллективы, которые нам помогают, интересуются тем, как мы живем, и стараются сделать нашу жизнь, наш быт – комфортнее», – сказала директор ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» Наталья Клименко.

В заключение праздничного мероприятия всем гостям на память подарили тарелки с именами ребят и сделали совместное фото на память.