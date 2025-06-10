Зарплаты учителей в Сибири 2025: где платят больше всего?

Средний заработок таких специалистов в СФО – 49,5 тыс. рублей. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Аналитики изучили ситуацию на рынке труда для педагогов в сибирских регионах. Лидером по количеству вакансий стала Новосибирская область (24% от всех предложений в СФО), за ней следуют Красноярский край (17%) и Иркутская область (14%). При этом спрос на учителей вырос в Томской области (+24%), Красноярском крае (+17%) и Омской области (+3%), а в Хакасии, Новосибирской и Кемеровской областях сократился.

Средняя зарплата учителей в Сибири составляет 49,5 тыс. рублей.

Наиболее высокие предложения – в Новосибирской области (50,6 тыс. рублей) и Красноярском крае (50,1 тыс. рублей). В Иркутской области медианная зарплата педагогов достигает 50 тыс. рублей, при этом соискатели рассчитывают в среднем на 42,2 тыс. рублей.

Баланс спроса и предложения в регионе близок к равновесию: на одну вакансию приходится 7,6 резюме, что соответствует норме.

Ранее стало известно, что зарплаты геологов и геодезистов в Иркутской области в три раза превышают средний заработок в регионе.