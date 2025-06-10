Россияне требуют «"Орешником" по Киеву» после атак ВСУ: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: россияне потребовали ужесточить меры для Украины после атак регионов, ВСУ снова пытались напасть на РФ, назван самый доходный рублевый актив, а в Иркутске открылась новая парковка в аэропорту. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Жители РФ требуют наказания

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что россияне требуют от властей наказания Украины после атак регионов страны. «Действительно, наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас», – отметил Мединский и добавил, что делегации было трудно ехать на второй раунд переговоров, поскольку действия ВСУ «являются терроризмом». «Конечно, после этого граждане требуют: нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров», – резюмировал он.

Новые украинские атаки

ВСУ снова пытались атаковать регионы России: накануне за 2 часа было уничтожено 76 дронов. 46 их них зафиксированы над территорией Брянской области, 16 – Белгородской области, девять – Республики Крым, по два – над территориями Орловской и Калужской областей, один – над Воронежской.

Самый доходный актив

ЦБ назвал самый доходный рублевый актив с начала года. За первые пять месяцев 2025-го таковыми стали корпоративные облигации с кредитными рейтингом А и АА – 15% и 13,5% соответственно. Также в лидерах депозит в рублях – 9,6%, рублевые фонды денежного рынка – 9%.

Новая парковка

Сегодня в аэропорту Иркутска открылась новая парковка. Она расположена около терминала прилета, запуск которого запланирован на завтра. Здесь размещены дорожные знаки и нанесена разметка парковочных мест и направлений движения. Предполагается, что площадка позволит значительно улучшить логистику и удобство для пассажиров внутренних рейсов и встречающих их граждан.

Нелегальная партия Лабубу

Коммерческую партию популярных у детей и молодежи игрушек Лабубу задержали иркутские таможенники. Обнаружены 282 упаковки – их пытался ввезти в страну житель Китая, намереваясь перепродать в РФ. Поскольку 46 кг игрушек не были задекларированы, их пришлось изъять. Мужчину привлекут к административной ответственности.