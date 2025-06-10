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Первый фонтан на территории ЖК открыли в Иркутске

В Иркутске впервые появился фонтан на территории жилого комплекса. Его разместили в микрорайоне Союз.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Игровая зона с многофункциональным наполнением появилась в ЖК «Союз Приорити» на улице Эдуарда Дьяконова. На нижнем уровне обустроили фонтан и площадь, в центре которой высадили ель», – пояснили в мэрии.

Также здесь располагаются зона отдыха, амфитеатр, сцена. На верхнем уровне разместили детский игровой комплекс с резинополом, сделали газоны, установили лавочки. Объекты позволят круглый год проводить массовые мероприятия для жителей домов и всего микрорайона.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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