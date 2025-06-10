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Порядок проведения собраний собственников жилья изменится с сентября 2025 года

Управляющие компании больше не смогут подделать их результаты.

Согласно новому проекту постановления правительства, с сентября 2025 года из реестров собственников многоквартирных домов будут удалены персональные данные жильцов. Это решение направлено на борьбу с фальсификацией результатов собраний управляющими компаниями. Об этом пишет газета «Известия».

Сейчас УК имеют доступ к данным собственников без их согласия, что позволяет недобросовестным организациям проводить фиктивные собрания и принимать решения в своих интересах. С введением новых правил инициаторам голосований придется самостоятельно собирать подтверждения личности жильцов, а собственники смогут участвовать в собраниях только при предъявлении документов.

Для повышения прозрачности Минстрой делает ставку на электронную систему ГИС ЖКХ, которая исключает подделку протоколов. Однако эксперты отмечают, что полностью исключить фальсификации не удастся, так как остаются риски сбора данных недобросовестными лицами.

Ранее стало известно, что жители элитных жилых комплексов чаще всего выражают недовольство работой управляющих компаний из-за несоответствия заявленных услуг их высоким ожиданиям.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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