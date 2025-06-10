Новости

Нелегальную партию игрушек Лабубу весом 46 кг пытался ввезли в Иркутск житель Пекина

В аэропорту Иркутска задержана коммерческая партия популярных у детей и молодежи игрушек Лабубу. Их нелегально пытался ввезти в Россию житель Пекина.

<p>Фото: Сибирское таможенное управление</p>

Фото: Сибирское таможенное управление

Коробки имели вес 46 кг. Находящиеся внутри 282 упаковки игрушек китаец намеревался перепродать в Росси, сообщает Сибирское таможенное управление. Поскольку товар не был задекларирован, его пришлось изъять для оценки стоимости.

<p>Фото: Сибирское таможенное управление</p>

Фото: Сибирское таможенное управление

Возбуждено административное дело – мужчину ждет штраф в размере от одной второй до двукратной величины цены товаров, не исключена конфискация.


<p>Фото: Сибирское таможенное управление</p> <p>Фото: Сибирское таможенное управление</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Ново-Ямской – пригородный район в Пивоварихе
«Проект “Ново-Ямской” – это село 2.0». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новом пригородном районе в Пивоварихе
Новый взгляд на территорию. 3 «фишки» пригородного района «Ново-Ямской»
«В ИЖС – глобальный сдвиг». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новых правилах игры на загородном рынке
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес