Нелегальную партию игрушек Лабубу весом 46 кг пытался ввезли в Иркутск житель Пекина

В аэропорту Иркутска задержана коммерческая партия популярных у детей и молодежи игрушек Лабубу. Их нелегально пытался ввезти в Россию житель Пекина.

Фото: Сибирское таможенное управление

Коробки имели вес 46 кг. Находящиеся внутри 282 упаковки игрушек китаец намеревался перепродать в Росси, сообщает Сибирское таможенное управление. Поскольку товар не был задекларирован, его пришлось изъять для оценки стоимости.

Фото: Сибирское таможенное управление

Возбуждено административное дело – мужчину ждет штраф в размере от одной второй до двукратной величины цены товаров, не исключена конфискация.