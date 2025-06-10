Нелегальную партию игрушек Лабубу весом 46 кг пытался ввезли в Иркутск житель Пекина

В аэропорту Иркутска задержана коммерческая партия популярных у детей и молодежи игрушек Лабубу. Их нелегально пытался ввезти в Россию житель Пекина.
Коробки имели вес 46 кг. Находящиеся внутри 282 упаковки игрушек китаец намеревался перепродать в Росси, сообщает Сибирское таможенное управление. Поскольку товар не был задекларирован, его пришлось изъять для оценки стоимости.
Возбуждено административное дело – мужчину ждет штраф в размере от одной второй до двукратной величины цены товаров, не исключена конфискация.