Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»

Банк Уралсиб улучшил условия и ввел дополнительные возможности по рублевым вкладам вида «Доход» и вкладам «Почетный пенсионер».

По срочным вкладам вида «Доход» вводятся в действие новые условия выплаты процентов – по окончании срока, а срочный вклад «Почетный пенсионер» (с выплатой процентов по окончании срока) теперь можно оформить в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн».

Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 13,13% до 19,30% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 50 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» – 14,91 – 19,10% годовых, в зависимости от срока и способа выплаты процентов по вкладу. Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения 91, 181, 271, 367 и 732 дня.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».