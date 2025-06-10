Назначена дата выборов губернатора Иркутской области

25-я сессия Законодательного Собрания Иркутской области проходит в столице Приангарья. В рамках мероприятия была назначена дата губернаторских выборов, которые состоятся 14 сентября.

«На региональном уровне эти выборы являются самыми главными, поскольку от них зависит будущее Приангарья. Сегодня важно, чтобы регион сохранил набранные темпы развития: продолжалось строительство школ, детсадов, больниц, велось благоустройство территорий, ремонт дорог. Чтобы молодежь оставалась здесь, и мы все вместе создавали условия для комфортной жизни наших земляков», – прокомментировал председатель ЗС Иркутской области Александр Ведерников.

За соответствующее решение 40 депутатов, присутствующих на сессии, проголосовали единогласно.

Напомним, что уже известно несколько кандидатов, которые примут участие в губернаторских выборах: это действующий глава региона Игорь Кобзев, а также экс-губернатор Сергей Левченко.