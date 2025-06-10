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Назначена дата выборов губернатора Иркутской области

25-я сессия Законодательного Собрания Иркутской области проходит в столице Приангарья. В рамках мероприятия была назначена дата губернаторских выборов, которые состоятся 14 сентября.

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«На региональном уровне эти выборы являются самыми главными, поскольку от них зависит будущее Приангарья. Сегодня важно, чтобы регион сохранил набранные темпы развития: продолжалось строительство школ, детсадов, больниц, велось благоустройство территорий, ремонт дорог. Чтобы молодежь оставалась здесь, и мы все вместе создавали условия для комфортной жизни наших земляков», – прокомментировал председатель ЗС Иркутской области Александр Ведерников.

За соответствующее решение 40 депутатов, присутствующих на сессии, проголосовали единогласно.

Напомним, что уже известно несколько кандидатов, которые примут участие в губернаторских выборах: это действующий глава региона Игорь Кобзев, а также экс-губернатор Сергей Левченко.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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