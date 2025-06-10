Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Иркутской области с 1 июля?

С 1 июля счета за коммунальные услуги жителям Иркутской области подрастут: заметнее всего подорожает электроэнергия, минимально – твердое топливо для тех, у кого дома печное отопление. В среднем индексация тарифов останется в пределах 12 процентов, и это одно из самых низких значений в стране.

Напомним, в декабре прошлого года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 2025 год». Согласно ему, в первом полугодии 2025-го тарифы оставались неизменными, а вот с 1 июля повысятся:

на горячую воду и теплоэнергию – в пределах 12%;

на электроэнергию в пределах – 12,7%;

на холодную воду и водоотведение - в пределах 11,9%;

на обращение с ТКО – в пределах 10%;

на газ, в т. ч. бытовой газ в баллонах – в пределах 10,3%;

на твердое топливо при наличии печного отопления – в пределах 8%.

Это повышение – одно из самых низких в стране. Например, в Архангельской области тарифы вырастут в среднем на 24,8%, в Челябинской области – на 22,8%, Дагестане – на 22,3%.

Сегодня тепло для жителей Иркутска, например, обходится в 1915,25 руб./Гкал, для жителей Иркутского района – 1461,34 руб./Гкал (за исключение р. п. Маркова – 1475,18 руб./Гкал).

Тариф на холодную воду составляет 41,92 руб./куб. м, на водоотведение 34,54 руб./куб. м.

Стоимость кубометра горячей воды рассчитывается для каждого муниципального образования с учетом тарифа на теплоэнергию и коэффициента нагрева.

Отметим, что энергетики неоднократно поднимали вопрос изменения тарифных подходов в Иркутской области, поскольку действующие, по их словам, не обеспечивают необходимый объем ремонта и замены сетей и развития теплогенерации. Генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко ранее рассказал SIA.RU, что подключение новых объектов в Иркутске к теплосети затруднено из-за острого дефицита тепловых мощностей, а чтобы снять его требуются значительные инвестиции – порядка 33 миллиардов рублей – в строительства новой теплогенерации.

– Теплоснабжение – это сфера естественной монополии, поэтому финансирование инвестиционной программы должно идти либо через тарифную выручку, либо благодаря мерам государственной поддержки. Решений пока нет, но мы надеемся, что они скоро появятся, – подчеркнул он в беседе.