Дропперам будет грозить до шести лет тюрьмы

Соответствующий закон могут принять на следующей неделе.

На следующей неделе Госдума рассмотрит во втором чтении законопроекты, ужесточающие ответственность за передачу банковских карт мошенникам. Согласно поправкам, дропперы, продающие или передающие свои карты преступникам, могут получить до шести лет лишения свободы. Об этом пишет газета «Ведомости».

Для подростков 14–18 лет вводится обязательное согласие родителей на открытие банковских счетов. Наказание за незаконные операции с картами включает штрафы до 1 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы.

При этом те, кто добровольно сообщит о преступниках, смогут избежать ответственности.

«Проблема дропперов очень велика. Они фактически руки и ноги телефонных мошенников. Исключение этого звена преступных действий существенно усложнило бы и исключило в какой-то части определенный объем преступлений», – говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его мнению, наличие ответственности имеет сдерживающий и профилактический эффект.

Ранее стало известно, что банки стали выявлять больше дропов. Например, в 2024 году – более 148 тыс. дропперов, что в 5,5 раза больше, чем в 2023 году.