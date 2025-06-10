Работодатели заплатят жителю Иркутской области 400 тысяч рублей за профзаболевание

В Иркутской области местному жителю удалось отсудить у работодателей – АО «Группа Илим» и ООО «Красноярский центр строительства» – компенсации морального вреда в связи с профессиональным заболеванием.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, трудовой стаж мужчины составляет более 44 лет, из них свыше 33 лет он трудился машинистом трелевочной машины. С 1981 года сибиряк работал в организациях АО «Группа Илим», а последние три года – ООО «Красноярский центр строительства».

В 2023 году у жителя Приангарья обнаружили вибрационную болезнь, установлена третья группа инвалидности. «Указанное заболевание является профессиональным и возникло в результате длительного воздействия на организм вредных производственных факторов», – отмечается в сообщении.

В связи с этим суд постановил выплатить мужчине компенсации морального вреда: с первого работодателя взыскано 300 000 рублей, со второго – 100 000 рублей.