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Самолет не смог отправиться из Иркутска в Благовещенск из-за технической неисправности

Перенесен вылет рейса по маршруту Иркутск – Благовещенск – Южно-Сахалинск, который должен был состояться накануне. Это связано с технической неисправностью воздушного судна.

«Вылет из Иркутска перенесен на 21:00 10 июня, рейс Благовещенск – Южно-Сахалинск перенесен с 03:10  10 июня на 02:20 11 июня по местному времени», – сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ведется надзор за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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