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Сколько будем платить за электричество с 1 июля?

Во втором полугодии тарифы на электричество для населения Иркутской области вырастут на 12,7%.  

Стоимость киловатт*часа будет зависеть от диапазона потребления: для разных групп потребителей их значения отличаются.

Так для домохозяйств, не использующих электроотопление, первый диапазон составляет до 3900 кВт/ч, второй – от 3901 до 6000 кВт/ч, третий – свыше 6000 кВт/ч.

А тарифы с 1 июля для этой категории потребителей, согласно приказу региональной службы по тарифам, составят:

1 диапазон – 1,78 руб. за кВт/ч;

2 диапазон – 3,31 руб. за кВт/ч;

3 диапазон – 6,5 руб. за кВт/ч.

Для домов с электроотоплением в отопительный период предусмотрены другие диапазоны: первый – до 7020 кВт/ч, второй – от 7 021 до 10 800 кВт/ч, третий – свыше 10 800 кВт/ч. На летние месяцы границы диапазонов установлены на общих основаниях: первый – до 3900 кВт/ч, второй – 3901 - 6000 кВт/ч, третий – свыше 6000 кВт/ч.

Для городских потребителей, проживающих в домах с электрическим отоплением, так же как и для сельских жителией тарифы с  июля составят:

1 диапазон – 1,246 руб. за кВт/ч;

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2 диапазон – 2,317 руб. за кВт/ч;

3 диапазон – 6,5 руб. за кВт/ч.

Напомним, власти региона в марте этого года увеличили сроки действия расширенных диапазонов для домов с электроотоплением. Как отмечается в сообщении областного правительства, теперь они действуют в течение всего отопительного сезона, с января по май включительно, а также с сентября по декабрь.

При этом Иркутская область все еще остается регионом с самой дешевой в России электроэнергией.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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