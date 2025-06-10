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Домашнюю работу с помощью ИИ делает 50% старшеклассник Иркутска

Выявлять использование искусственного интеллекта умеют только 15% учителей.

48% родителей старшеклассников в Иркутске подтвердили, что их дети используют нейросети для выполнения домашних заданий. Среди учеников 7-9 классов таких 33%, а в 5-6 классах – 24%. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

При этом только 15% учителей знают, как выявлять работы, выполненные с помощью ИИ.

Педагоги отмечают характерные признаки: нестандартные алгоритмы решения или неспособность ученика объяснить ход мысли. Некоторые преподаватели уже учат школьников правильно применять ИИ – для поиска информации или составления планов, но 31% педагогов пока не знают, как бороться с этой тенденцией.

Напомним, что по оценкам Международной организации труда, технология искусственного интеллекта может трансформировать до четверти всех рабочих мест в мире.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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