Денис Денисенко: «Думская инициатива позволит убрать путаницу в понятиях»

Инициатива депутатов Госдумы о выделении арендных домов в отдельный тип недвижимости, возможно, позволит создать финансовые механизмы специально под этот формат, предполагает Денис Денисенко, руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой» (застройщика апарт-отеля «Эндемик»). Сегодня обычные доходные или арендные дома – это история с космическим сроком окупаемости, что отталкивает потенциальных инвесторов.

– На мой взгляд, сегодня есть путаница в понятиях: гостиницы, апартаменты, апарт-отели и доходные дома. Если с гостиницами все более-менее понятно, то для апартаментов, апарт-отелей, доходных домов просто нет закреплённой терминологии. Хотя формально, апарт-отель, многособственнический отель от гостиницы ничем не отличается, разве что конфигурацией и оснащением номеров. У них примерно одна и та же схема бизнеса. И то, и другое – это объект временного проживания.

Доходный дом сегодня – это, скорее, экономическое понятие. Дом – юридически, инженерно – это жилое здание, место, где живут долго. Арендуя или будучи собственником – неважно. Для дома, даже арендного, совершенно другие критерии выбора локации. Если для гостиницы критически важна близость к туристическим объектам, к деловым центрам, видовые характеристики, то арендуя квартиру, человек ориентируется скорее на близость к остановкам общественного транспорта, к школе, месту работы.

Думаю, законодательная инициатива и направлена на то, чтобы правильно классифицировать объекты: жилой дом, жилой дом для сдачи квартир в аренду, гостиница, многособственническая гостиница и так далее. Депутаты скорее всего поставили целью исключить злоупотребления: когда застройщики, пользуясь путаницей, строят псевдожильё, называя это апартаментами.

Я надеюсь, что нормативное регулирование наведет порядок с терминологией. Это упростит работу и застройщикам, и надзорным органам, и банкам. Пока же мне приходится проходить целый квест, объясняя банкирам, администрации, что мы имеем в виду, когда говорим о строительстве «Эндемика». Хотя мы работаем строго по ФЗ-214, возводим многособственнический объект с привлечением эскроу-счетов и банковского проектного финансирования.

Доходные дома в текущих реалиях далеко не масштабируемая история. Нужно построить многоэтажное многоквартирное жилое здание за собственные, либо за кредитные средства – срок окупаемости при нынешней ставке будет космический. Фактически, это замороженные на много лет сотни миллионов. Бизнес же заинтересован в обороте средств: вложился, построил, продал, вернул деньги с прибылью, перешел к следующему объекту.

Возможно, упомянутая инициатива позволит создать финансовые механизмы специально под наемные дома. Ведь государство явно заинтересовано в развитии этого формата – он позволяет решить жилищный вопрос миллионам людей, которые не могут купить квартиру.

Напомним, депутаты Государственной думы считают, что в правовое поле необходимо, помимо существующих сегодня двух видов помещений - жилые и нежилые, ввести еще один – доходные дома. Такая поправка может предоставить дополнительную возможность для граждан решить жилищный вопрос.