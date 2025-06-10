ДОМ.РФ: «Нужно повышать привлекательность формата наемных домов для инвесторов»

В ДОМ.РФ считают необходимым совершенствовать правовое регулирование в отношении формата наемных домов, чтобы повысить их привлекательность для инвесторов. Об этом нашему изданию сообщили в госкомпании, комментируя инициативу депутатов Госдумы ввести в юридическое поле, помимо существующих сегодня двух видов помещений – жилые и нежилые, еще один – доходные дома.

Спрос на цивилизованную аренду жилья в стране огромен, особенно в условиях растущих ипотечных ставок. Как сообщили в ДОМ.РФ, заполняемость профинансированных государственной компанией домов в 2024 году составила 99%.

При этом механизм наемных домов, созданный в 2014 году (тогда были внесены соответствующие поправки в Жилищный кодекс – ред.), так и не получил широкого распространения на практике. В том числе, отметили в ДОМ.РФ, из-за законодательных ограничений (один собственник, отдельно стоящее здание, высокий порог льготного фонда для наемных домов социального использования и др.). По данным Минстроя России, в первом квартале 2025 года общая площадь жилых помещений в наемных домах (построенных частными инвесторами) в стране составила всего 85,8 тыс. кв. м. Для сравнения: ДОМ.РФ с 2017 года профинансировал строительство более 1 млн кв. м арендного жилья. Сегодня в портфеле госкомпании уже 83 проекта в 19 регионах на 22,5 тыс. квартир и апартаментов.

Для популяризации формата важен и вопрос экономики. Она напрямую зависит от стоимости «входа» – строительства 1 кв. м, а также стоимости земельного участка, которую застройщик закладывает в свою финансовую модель и в конечном итоге – в цену приобретения для инвестора. Поэтому, когда речь идет о доступной аренде, важна поддержка региона или муниципалитета. ДОМ.РФ последовательно выступает с инициативами по введению стимулов для развития арендного жилья. В ряде регионов, в том числе в Иркутской области, уже внесены изменения в законы о реализации масштабных инвестиционных проектов, позволяющие передавать муниципальные участки под строительство арендных домов без проведения торгов.

В ДОМ.РФ также указали на зависимость экономической модели от регионального налога на имущество организаций: он может достигать до 25-30% от арендной ставки. ДОМ.РФ получает льготу в каждом из регионов присутствия, но если инвестор такую льготу не имеет, то ему приходится увеличивать ежемесячную ставку аренды на те же 25-30%, чтобы выйти на необходимые показатели доходности. А такие ставки будут уже малопривлекательны для арендаторов, поскольку не всегда выдерживают конкуренцию с арендными предложениями от физлиц.