Объем кредитования наличными в России продолжает снижаться

Полная стоимость кредита в мае составила 34,28%.

В мае 2025 года банки выдали россиянам 1,23 млн кредитов наличными на общую сумму 206,75 млрд рублей. По сравнению с маем 2024 года количество выдач сократилось на 62%, а объем – на 69%. Средний размер кредита уменьшился с 206 тыс. до 168 тыс. рублей (-18%), а срок кредитования сократился с 32 до 24 месяцев. Данные приводит «Объединенное кредитное бюро».

В сравнении с апрелем 2025 года количество выдач снизилось на 2%, а объем – на 7%. Средний размер кредита составил 168 тыс. рублей против 178 тыс. в апреле (-6%), а срок кредитования увеличился с 23 до 24 месяцев.

За пять месяцев 2025 года россияне получили 6,36 млн кредитов наличными на 1,02 трлн рублей, что на 55% и 64% меньше, чем за тот же период 2024 года. Полная стоимость кредита (ПСК) в мае составила 34,28%, что немного ниже апрельского показателя (34,33%), но выше уровня мая 2024 года (25,80%).

Среди регионов лидерами по объему кредитования стали Москва (24,79 млрд руб.), Московская область (16,93 млрд руб.) и Санкт-Петербург (10,20 млрд руб.). Самые крупные кредиты выдавались в Ингушетии (372 тыс. руб.) и Чеченской Республике (371 тыс. руб.), а самые длительные сроки – в Северной Осетии (43 месяца).