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Продажу алкоголя ограничат в Иркутске в День России

Нарушителям грозит штраф.

12 июня в Иркутске введут временный запрет на розничную продажу алкоголя, включая пиво, в местах проведения праздничных мероприятий. Ограничения будут действовать с 12:00 до 20:00 на площади имени графа Сперанского, в сквере имени Кирова и в радиусе 100 метров от них. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Исключение сделано для заведений общественного питания.

Нарушителям грозят штрафы: от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для организаций. Решение принято в соответствии с постановлением регионального правительства и распоряжением администрации города.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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