Стипендии за заслуги в сфере культуры и искусства вручил губернатор Игорь Кобзев детям и молодёжи Приангарья

Единовременную выплату в 50 тыс. рублей получили 60 воспитанников профильным учреждений.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В Иркутской областной детской школе искусств прошла торжественная церемония вручения губернаторских стипендий одаренным детям и молодежи за достижения в сфере культуры и искусства. Глава региона Игорь Кобзев лично вручил именные свидетельства 60 юным дарованиям – музыкантам, художникам, танцорам и артистам из 10 муниципалитетов области. В этом году на конкурс поступило 185 заявок от юных талантов из 20 территорий региона, все они – победители всероссийских и международных творческих состязаний.

Напомним, что губернаторская стипендия в размере 50 тыс. рублей присуждается с 2001 года.

Среди стипендиатов 50 воспитанников школ искусств и 10 студентов профильных колледжей в возрасте до 21 года. Особые благодарности получили родители и педагоги, чья поддержка помогла ребятам добиться успеха.

– Стипендия губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства является очень серьезной наградой. Это признание ваших первых заслуг на пути к большому будущему. Несмотря на ваш юный возраст, вы уже проявили себя как неординарные, яркие и трудолюбивые личности. Мы – взрослые – верим в вас. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте совершенствовать свой талант, – отметил Игорь Кобзев.

Ранее губернатор вручил государственные награды жителям Иркутской области. В церемонии приняли участие представители разных сфер – культуры, образования, сельского хозяйства, транспорта.