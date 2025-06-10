Около тонны пластика и 12 тонн макулатуры собрали участники экоакции ИНК и Фонда Марины Седых в Усть-Куте

В Усть-Куте подвели итоги экологической акции «Пластик в дело» по сбору макулатуры и пластика при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) и Благотворительного фонда Марины Седых. Награждение активных участников прошло 10 июня.

Ежегодное мероприятие в рамках экологического проекта «Зеленая планета» проводится совместно с волонтерами молодежного Центра «БАМ». Участие в акции приняли 15 организаций и 51 человек. Рекордсменом по сбору макулатуры стала школа №2, собравшая более 3 тонн макулатуры. Школа №4 также внесла значительный вклад, сдав около 90 кг пластика. Вторсырье будет отправлено на переработку в Братск.

В компании действует комплексная экологическая программа, направленная на сохранение окружающей среды в регионах присутствия. ИНК регулярно организует экологические образовательные программы для школьников и реализует другие проекты, способствующие формированию экологической культуры.

Так, в июне этого года в Центре помощи детям в Мостоотряде высадили более 40 кустов спирей и рябинника. Воспитанники учреждения вместе с сотрудниками ИНК и Иркутского завода полимеров посадили саженцы и создали клумбы.

Также ИНК ежегодно проводит конкурс «Знак экологической культуры и социальной ответственности» среди партнеров – подрядных организаций, направленный на внедрение экологически безопасных технологий и практик.