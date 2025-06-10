Эксперты Россельхозбанка составили портрет типичного вкладчика

Объем депозитов растет, вкладчик молодеет, а женская аудитория занимает лидирующие позиции. Такие данные привели эксперты по итогам анализа рынка вкладов среди физических лиц, разместивших свои средства на счетах Россельхозбанка (РСХБ) в Иркутской области.

По данным банка, текущий объем вкладов розничных клиентов РСХБ в Иркутской области составляет 11,5 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Количество вкладов выросло на 20%.

Рост накоплений

Эксперты констатируют, что наибольшее количество клиентов в 2025 году предпочли краткосрочные варианты депозитов: 63% выбрали вклады на 6 месяцев, 33% – на 3 месяца и лишь 4% выбрали долгосрочные вложения. По мнению аналитиков, этот тренд отражает стремление к адаптивности и способности оперативно реагировать на изменения в финансовой сфере. Краткосрочные предложения дают возможность гибко корректировать стратегию накопления, выбирая наиболее подходящие условия или перенаправляя ресурсы в другие инструменты.

Средний чек краткосрочных вкладов составил 780 тыс. рублей.

Более крупные суммы клиенты предпочитали размещать на длительные сроки, стремясь компенсировать инфляцию.

Социально-демографический портрет вкладчика

Примечательно, что доля вкладчиков женского пола в 2025 году составила 63%. Сумма женского вклада подросла незначительно и составила 715 тыс. рублей. Однако, мужчины превзошли их по сумме вклада, их средний чек вырос с 648 тыс. рублей в прошлом году до 911 тысяч рублей в нынешнем году. Аналитики объясняют эти тренды исторически сложившимися особенностями подхода к финансам: женщины более внимательно относятся к формированию капитала на будущее и предпочитают консервативные варианты сбережения, а мужчины склонны более оперативно реагировать на изменения рынка и менять стратегию управления финансами.

«В 2025 году мы зафиксировали изменения в возрастном сегменте, средний возраст вкладчика значительно помолодел. Если в прошлом году наиболее активно сберегали средства жители Приангарья в возрасте от 60 до 80 лет, а пенсионные вклады составляли 50% от общего количества депозитов, то в 2025 году наиболее бережливыми стали иркутяне в возрасте 40–50 лет. Также вырос интерес ко вкладам со стороны молодых клиентов: 15% вкладов оформляют люди до 35 лет, данный сегмент вырос в два раза. Эта тенденция в целом отражает растущий интерес молодых людей к различным финансовым инструментам, а также возросший уровень финансовой грамотности», – отметила Наталья Баркова.

Также аналитики РСХБ констатируют, что российский рубль остается наиболее популярным на рынке вкладов, однако, отмечают увеличившийся интерес к китайскому юаню. Объем средств в этой валюте увеличился более чем в два раза за год. Эксперты связывают этот тренд с близким соседством Иркутской области и Китая, а также ростом объемов торговых операций между странами, что делает юань более повседневной валютой.