Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 лучших годовых вкладов

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых выгодных вкладов в рублях сроком до 1 года включительно, подготовленного Bankiros.ru. Эксперты проанализировали продукты российских банков, размещенные на портале – для сравнения доходности и других критериев был взят условный вклад с суммой размещения 400 тысяч рублей.

При составлении рейтинга аналитики портала в первую очередь оценивали такие параметры как процентная ставка и доход по вкладу, возможность капитализации процентов, досрочного снятия денег и пополнения вклада. Кроме того, учитывался перечень регионов, где можно открыть вклад.

Сейчас в Уралсибе доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» Банка Уралсиб в рублях варьируется от 13,13% до 19,30% годовых – в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Наиболее высокая доходность в линейке предлагается на сроках 3 и 6 месяцев – до 19,30% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 50 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».