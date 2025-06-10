Спорткомплекс для занятий пляжным волейболом построят в Иркутском районе

В Иркутском районе появится спорткомплекс для развития пляжного волейбола. Планируемый объем инвестиций в проект составит 66 млн рублей.

«Инвестиционный совет одобрил проект по созданию в Иркутском районе многофункционального спортивного крытого комплекса для развития пляжного волейбола. Общая площадь объекта составит тысячу квадратных метров», – пояснили в областном правительстве.

Объект будет включать зоны пляжного волейбола с песочным покрытием, а также СПА и отдыха, спортивный клуб, кафе, административную площадку.