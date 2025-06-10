Иркутский авиазавод перевооружат за 65 млрд рублей для серийного производства МС-21

В Иркутске перевооружат авиационный завод, чтобы предприятие смогло серийно выпускать самолеты МС-21. Это планируется сделать до 2030 года.

«ПАО «Яковлев» планирует к реализации проект по техническому перевооружению Иркутского авиационного завода более чем на 65 млрд рублей. Главная цель – освоение серийного производства самолета МС-21 и обеспечение выхода на темпы производства 36 самолетов в год», – пояснили в региональном правительстве.

Запланированы строительство и реконструкция производственных помещений, приобретение и внедрение высокотехнологического оборудования и набор квалифицированного персонала.

Напомним, ранее авиационный завод получил лицензию на серийный выпуск лайнера. В настоящее время все зарубежные комплектующие удалось заменить на отечественные. В этом году полностью имортозамещенный самолет совершил первый беспересадочный перелет.