Новости

Распределительный центр площадью 150 тысяч «квадратов» построят в Ангарске

В Иркутской области реализуют крупный инвестиционный проект. Им предусмотрено строительство распределительного центра в городе Ангарске.

«Проект, поддержанный членами Инвестсовета, предполагает строительство в Ангарске распределительного центра площадью порядка 150 тысяч квадратных метров. Планируемый объем инвестиций – порядка 9 млрд рублей», – пояснили власти.

Здесь будет оказываться полный комплекс услуг от операций с момента оформления заказа покупателем до получения им покупки. Начать строительство планируют в 2026 году. Предполагается, что после его создания появится 6 тысяч новых рабочих мест.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Ново-Ямской – пригородный район в Пивоварихе
«Проект “Ново-Ямской” – это село 2.0». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новом пригородном районе в Пивоварихе
Новый взгляд на территорию. 3 «фишки» пригородного района «Ново-Ямской»
«В ИЖС – глобальный сдвиг». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новых правилах игры на загородном рынке
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес