Распределительный центр площадью 150 тысяч «квадратов» построят в Ангарске

В Иркутской области реализуют крупный инвестиционный проект. Им предусмотрено строительство распределительного центра в городе Ангарске.

«Проект, поддержанный членами Инвестсовета, предполагает строительство в Ангарске распределительного центра площадью порядка 150 тысяч квадратных метров. Планируемый объем инвестиций – порядка 9 млрд рублей», – пояснили власти.

Здесь будет оказываться полный комплекс услуг от операций с момента оформления заказа покупателем до получения им покупки. Начать строительство планируют в 2026 году. Предполагается, что после его создания появится 6 тысяч новых рабочих мест.