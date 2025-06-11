День России в Иркутске отпразднуют без алкоголя: введено ограничение на продажу

В День России, 12 июня, в Иркутске будет действовать ограничение на розничную продажу алкоголя, в том числе пива и пивных напитков, в определенных местах. Это связано с проведением праздничных мероприятий.

«Продажа алкогольной продукции будет запрещена с 12:00 до 20:00 на площади имени графа Сперанского и в сквере имени Кирова, а также в радиусе 100 метров от этих мест», – сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Ограничения не затронут заведения, оказывающие услуги общественного питания.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.