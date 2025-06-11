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Список дефицитных специалистов сократился в Иркутской области на 40%

До 24 – среди них врачи и рабочие.

Список дефицитных профессий в Иркутской области сократился за год на 40% – с 40 до 24 специальностей. В текущем перечне остались преимущественно рабочие и медицинские профессии, где на одну вакансию приходится менее четырёх резюме. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

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Наибольший кадровый голод сохраняется в сфере здравоохранения – на позицию врача претендует менее одного соискателя (0,9 резюме на вакансию). Также остро востребованы токари, фрезеровщики, повара, пекари и дворники (1,4-1,9 резюме на место). Замыкают топ-10 дефицитных специальностей слесари, сантехники, агенты по недвижимости и продавцы (2,3-2,7 резюме).

При этом рынок труда региона постепенно насыщается ранее недостающими кадрами. Из перечня дефицитных вышли директора магазинов, водители, кладовщики, геодезисты и парикмахеры, где теперь на одну вакансию приходится от 4 до 7 резюме.

Напомним, что в 2025 году российские компании стали менее активно искать сотрудников, сокращая количество вакансий. Гиперспрос на персонал, наблюдавшийся в 2023–2024 годах, сменился спадом и более обдуманным наймом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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