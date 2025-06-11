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Что смотрели жители Иркутска весной?

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС изучили предпочтения фильмов и сериалов среди пользователей Иркутской области этой весной.

Прошедшей весной жители Иркутской области чаще всего выбирали обсуждаемые российские сериалы и новинки кинопроката. При этом любимым жанром иркутян стали боевики, его в основном смотрели парни (70%) в возрасте 18-24 года. На втором месте оказалась драма – ее чаще всего включали женщины (56%) в возрасте 35-44 года. Третью позицию по жанровым предпочтениям завоевала комедия, ее основными зрителями стали мужчины и женщины 25-34 года в равных пропорциях. Триллеры заняли четвертое место благодаря зрителям от 25-34 лет, а замыкает жанровую пятерку фантастика, которую этой весной смотрели преимущественно парни (62%) в возрасте 18-24 года.

Топ-5 сериалов в онлайн-кинотеатре KION среди пользователей Иркутской области: 

  1. «Между нами химия» (Россия, 18+) с Никитой Ефремовым и Александрой Бортич
  2. «Тайга» (Россия, 18+) с Григорием Чабан
  3. «Почка» (Россия, 18+) с Любовью Аксеновой и Николаем Фоменко
  4. «Дорогой родственник» (Россия, 18+) с Тимофеем Трибунцевым и Надеждой Михалковой
  5. «Красный Яр» (Россия, 16+) с Константином Крюковым

Топ-5 фильмов в онлайн-кинотеатре KION среди пользователей Иркутской области: 

  1. «Домовенок Кузя» (Россия, 6+) с Сергеем Буруновым и Гариком Харламовым
  2. «Батя-2. Дед» (Россия, 16+) с Владимиром Вдовиченковым и Евгением Цыгановым
  3. «Почтарь» (Россия, 12+) с Александром Петровым
  4. «Кончится лето» (Россия, 18+) с Юрой Борисовым
  5. «Мастер и Маргарита» (Россия, 18+) с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь

Также традиционно зрители смотрят контент ТВ – новости, шоу, фильмы. Этой весной иркутяне отдавали предпочтение следующим телеканалам:

  1. Телекомпания НТВ
  2. Первый Канал
  3. РЕН
  4. Домашний
  5. СТС
     

/ Сибирское Информационное Агентство /


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