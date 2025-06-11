США собрались в Москву для переговоров с Россией: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: в Москве состоится новый раунд российско-американских переговоров, в РФ предложили ограничить стоимость обучения в вузах, зафиксирован рекордный рост объемов услуг в строительстве, а в Иркутской области создадут распределительный центр на 150 тысяч «квадратов». Подробности – в обзоре SIA.RU.

Новый раунд в Москве

Россия и США приняли предварительное решение о переносе переговоров из Стамбула в свои столицы, сообщил посол РФ в Америке Александр Дарчиев. «Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве», – отметил спикер. Предполагается, что беседа будет посвящена устранению «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях.

Рекордный рост

2024 год по итогам последних пяти лет стал рекордным по объему оказанных услуг в сфере строительства и ремонта: на них жители РФ потратили 526 млрд рублей. Год от года количество увеличивается ориентировочно на 10%. По данным аналитиков, сохраняющаяся потребность свидетельствует об обновлении жилищного фонда, а также о росте доли индивидуальных заказов на фоне стагнации массового строительства в ряде регионов.

Ограничение цен на образование

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Государственной думе Сергей Миронов выступил с предложением ограничить цены на обучение в вузах. «Правительству пора браться за регулирование, ограничивать рост платы за обучение хотя бы уровнем инфляции, а по дефицитным специальностям вообще не допускать повышения цен», – отметил Миронов и добавил, что необходима и регуляция зарплат ректоров и их заместителей, которые получают в разы больше преподавателей.

Распределительный центр

В Ангарске появится распределительный центр площадью 150 тысяч квадратных метров. Планируемый объем инвестиций, которые направят в проект, составит порядка 9 млрд рублей. Здесь будет оказываться полный комплекс услуг от операций с момента оформления заказа покупателем до получения им покупки. Начать возведение объекта хотят в 2026 году. Предусмотрено создание 6 тысяч новых рабочих мест.

Пляжный волейбол в Иркутском районе

В Иркутском районе будут «выращивать» пляжных волейболистов: тут построят спорткомплекс для занятий соответствующим видом спорта. Объект будет включать зоны пляжного волейбола с песочным покрытием, а также СПА и отдыха, спортивный клуб, кафе, административную площадку. Общая площадь объекта составит тысячу квадратных метров. В проект направят 66 млн рублей инвестиций.