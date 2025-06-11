Новый перрон открыли в аэропорту Братска

Новая площадка способна одновременно разместить шесть небольших лайнеров или два крупных.

В аэропорту Братска завершился важный этап модернизации – введен в эксплуатацию новый перрон площадью 35 тыс. квадратных метров. Первым воздушным судном, принявшим обслуживание на обновленной площадке, стал самолет Embraer-170, прибывший из Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Новый перрон, способный одновременно разместить шесть небольших лайнеров или два крупных, таких как Ан-124 «Руслан», оснащен современной инфраструктурой. Поверхность из армированного бетона толщиной 62 см оборудована разметкой для безопасного перемещения техники, а освещение обеспечивают высокие светодиодные мачты.

«Модернизация перрона – часть масштабной реконструкции, которая повысит пропускную способность аэропорта. До конца 2025 года в Братске также планируют завершить строительство аварийно-спасательной станции, модернизировать взлетно-посадочную полосу и ввести новые очистные сооружения», – говорит управляющий директор аэропорта Сергей Денисенко.

Напомним, в аэропорту Иркутска скоро откроется новый терминал площадью 2,6 тыс. квадратных метров, который позволит принимать больше гостей. Предполагается, что сократятся время ожидания и очереди.