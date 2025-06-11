Известные солисты оперных театров Москвы споют в Иркутске в честь Дня России

Муниципалитеты Иркутской области 12 июня отпразднуют День России. Самую большую программу традиционного готовят в столице региона – на площади графа Сперанского и в сквере имени Кирова.

С 14:00 до 17:00 в сквере состоится гала-концерт городского фестиваля-смотра любительских коллективов «С песней по жизни», отмечают в региональном правительстве. Также специальную площадку у фонтана организует областная Спортивная школа по самбо совместно с министерством спорта Иркутской области: состоятся показательные выступления. Желающие смогут присоединиться к спортивным конкурсам.

В течение дня в сквере также будет работать выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Иркутский Арбат». Мастера и ремесленники представят изделия ручной работы из дерева, шерсти, бисера, сшитые и кованые изделия, мыло, косметику, предметы из натурального камня, сувенирные пряники и многое другое.

В 17:00 на большой сцене на площади графа Сперанского начнется выступление участников проекта «Тенора XXI века». Номера для зрителей готовят известные солисты оперных театров Москвы Александр Скварко, Сергей Писарев, Дмитрий Сибирцев, Станислав Мостовой, Александр Богданов, Георгий Фараджев.

Музыканты исполнят популярные песни о Родине, из кинофильмов, эстрадные композиции. Выступление московских исполнителей будет сопровождать Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии.

В 19:00 на площади графа Сперанского выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, который представит программу «Да здравствует наша держава!». 95 человек исполнят композиции военных лет, известные музыкальные темы из кинофильмов, народные песни и другие произведения. Ранее аналогичные выступления прошли в Ангарске и Черемхово.