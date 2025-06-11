«Крупномасштабные» майнинг-фермы накрыли в Иркутске и Ангарске: изъято 4,5 тысячи «асиков»

Жители Приангарья, несмотря на действующий запрет, продолжают незаконно добывать криптовалюту. Накануне правоохранительным органам удалось накрыть «крупномасштабные» майнинговые фермы в Иркутске и Ангарске.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

«Получили информацию о крупномасштабной работе оборудования для добычи криптовалюты на территории города Иркутска, а также в городе Ангарске. Несмотря на круглогодичный запрет майнинга в южной части Иркутской области, в ходе выезда в городе Ангарске полицейские обнаружили более 2 тысяч работающих "асиков", которые были подключены к девяти трансформаторным подстанциям», – пояснили в ГУ МВД России по региону.

В областном центре нашли свыше 2,5 тысяч единиц «машинок» для добычи криптовалюты. Все технические устройства отключили и изъяли. Возбуждены уголовные дела по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана», ведется расследование.

«Это крупнейший за последние годы случай нелегального майнинга в регионе. Коммерческая структура использовала более двух тысяч единиц оборудования. Даже после изъятия части техники и опечатывания, оборудование было вновь запущено в работу. Зафиксировав повторное подключение, мы передали материалы следствию», – прокомментировал SIA.RU директор Иркутской энергосбытовой компании Андрей Харитонов.

Он также пояснил, что данный случай наглядно показывает необходимость контроля со стороны государства за данным видом деятельности.

Напомним, в Иркутской области первоначально запрет на майнинг действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позже правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге региона сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Под ограничения попали следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.

Также действует порядок выявления нелегального майнинга в Приангарье. В соответствии с ним определены признаки нелегальной добычи криптовалюты, в числе которых аномальные показатели электропотребления, наличие переоборудованной или модернизированной внутренней проводки, использование средств охлаждения и ряд других.