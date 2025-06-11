Рождаемость в мире беспрецедентно снизилась

В ООН назвали причины.

Более половины респондентов в 14 странах мира не могут позволить себе иметь желаемое количество детей из-за финансовых трудностей. Главными препятствиями стали высокие расходы на жилье, уход за детьми и нестабильность на рынке труда. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на доклад Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA).

Исследование показало, что 20% людей репродуктивного возраста вынуждены отказываться от планов по созданию семьи.

Помимо материальных проблем, на решение влияют состояние здоровья, военные конфликты, экологические угрозы и общая неуверенность в будущем. Эксперты подчеркивают, что гендерное неравенство и отсутствие баланса между карьерой и материнством остаются ключевыми факторами демографического кризиса.

Как отмечают специалисты, традиционные меры стимулирования рождаемости, включая выплаты и ограничительные законы, часто оказываются неэффективными. В UNFPA призывают создавать условия для совмещения работы и воспитания детей, включая гибкий график и доступные детские сады.

«Естественный рост рождаемости может возобновиться к концу десятилетия, однако для устойчивого решения проблемы необходимы системные изменения в социальной политике», – подчеркивают демографы.

Ранее Министерство труда РФ начало разработку информационной панели, которая позволит оценить состояние семей в регионах. Цель дашборда – комплексно анализировать качество жизни населения и уровень удовлетворенности различными социально значимыми аспектами, влияющими на показатель рождаемости.