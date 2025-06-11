Новый терминал иркутского аэропорта принял первый рейс

Сегодня, 11 июня, открылся новый терминал внутренних линий в аэропорту Иркутска. Первым был принят рейс S7-5229 авиакомпании S7 Airlines, прибывший из Новосибирска. Пассажирам вручили памятные сувениры от авиаузла.

Фото: пресс-служба аэропорта Иркутска

«Это важный шаг для аэропорта Иркутска, который позволит нам предложить пассажирам более комфортные и современные условия. Новый терминал значительно расширит наши возможности и позволит эффективно справляться с растущим пассажиропотоком, обеспечивая при этом высокий уровень сервиса и безопасности», – отметил гендиректор аэропорта Андрей Скуба.

Новый одноэтажный терминал общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров построили с учетом современных стандартов и технологий. Он оснащен зонами выдачи багажа, ожидания и трансфера, системами безопасности.

Напомним, объект построили на фоне роста объема перевозок до рекордных значений. Возведение модульного пассажирского павильона для обслуживания внутренних рейсов началось в 2023 году и завершилось осенью 2024 года. При этом открыть объект сразу не получилось из-за начавшихся судебных разбирательств, которые закончились лишь к лету 2025-го.