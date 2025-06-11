Виктор Захаров: «Все хотят быстрых денег, а арендный дом – это вложения на долгое время»

Виктор Захаров, основатель компании «Сервико», выступившей инвестором и девелопером доходного дома «Вэлко», отметил, что серьезным препятствием для тиражирования подобных проектов сегодня выступает экономическая ситуация:

"Все хотят быстрых денег, а это – вложения на долгое время. Срок окупаемости проекта «Вэлко», по нашим расчетам, – 15 лет. Экономическая ситуация не позволяет вкладывать бизнесу деньги в такие долгие проекты. С сегодняшними банковскими процентами это вообще нереально.

Мы к проекту доходного дома тоже подходили долго. Но я мыслю по-другому, десятилетиями. Ситуация с деньгами может быть сегодня одна, завтра другая, а у недвижимости всегда растет рыночная цена. Я хотел создать доходную и при этом высоколиквидную вещь, чтобы заработанные деньги надежно вложить.

И я считаю, что «Вэлко», – очень успешный и выгодный инвестпроект. Он оправдал ожидания даже сверх меры. У нас занятость квартир сейчас - 98%, оставшиеся 2% - в ремонте. Средняя длительность проживания – полгода, при том, что минимальный срок аренды 3 месяца.

Да, такие большие проекты сейчас не запускают. Но есть схожий формат – смарт-квартиры, доходные апартаменты, которые позволяют собственникам зарабатывать с помощью выгодной аренды, краткосрочной, это способ пассивного дохода или сохранения денег".

Напомним, в Государственной думе работают над законопроектом, которым предлагают, помимо существующих сегодня двух видов помещений - жилые и нежилые, ввести еще один – доходные дома. Авторы инициативы полагают, что это дополнительная возможность для граждан решить жилищный вопрос. Пока же, по оценке ДОМ.РФ, формат частных доходных домов не очень распространен: общая площадь жилых помещений в таких домах по всей стране составляет всего 85,8 тыс. кв. м.