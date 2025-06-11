Бизнесу могут запретить создавать профили клиентов с личной информацией

Эксперты прогнозируют маркетинговые убытки.

Новый законопроект Минцифры может существенно ограничить возможности компаний по сбору и анализу персональных данных клиентов. Документ, разработанный в рамках борьбы с мошенничеством, запрещает автоматизированное профилирование пользователей – создание их цифровых портретов на основе поведения, предпочтений и других характеристик без явного согласия. Об этом пишет газета «Ведомости».

Согласно инициативе, банки, телеком-операторы и маркетплейсы больше не смогут объединять данные из разных источников для прогнозирования потребительских привычек. Согласие на обработку персональных данных можно будет дать только напрямую оператору или через «Госуслуги». По данным МВД, в 2024 году ущерб от мошенничества с использованием персональных данных превысил 188 млрд рублей, что на 38% больше, чем годом ранее.

«Новые ограничения ударят по цифровому маркетингу и персонализированным сервисам. По мнению представителей IT-сектора, это приведет к росту затрат на рекламу и ухудшит качество обслуживания. Законопроект пока проходит межведомственное согласование, и его окончательная версия может быть скорректирована с учетом мнения бизнеса», – опасаются эксперты.