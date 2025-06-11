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Масштабный ремонт здания театра «Аистенок» в Иркутске завершат до конца лета

В Иркутске стартовало масштабное обновление здания театра кукол «Аистёнок». Завершить работы планируют 30 августа.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Ремонт включает изменение цветов, установку архитектурной подсветки, молниезащиты, новых гардеробных стоек с коваными элементами, обустройство обогрева кровли, облицовку гранитной плиткой центрального и бокового крылец, обновление парадных лестниц и фойе, замену планшета сцены», – рассказал в своем тг-канале губернатор Игорь Кобзев.

Часть средств направят на ремонт актерского общежития: в здании на улице Александра Невского, 105б обновят системы отопления и заменят окна.

Новый сезон в «Аистенке» откроется в сентябре премьерой спектакля «Приключения самого длинного червяка».


/ Сибирское Информационное Агентство /


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