Ежедневно во время гидравлических испытаний энергетики Иркутской области устраняли от 5 до 12 повреждений

153 дефекта обнаружили на участке Ново-Иркутской ТЭЦ.

В Иркутске завершился первый этап масштабных гидравлических испытаний тепловых сетей, и результаты оказались тревожными: специалисты участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ обнаружили 153 дефекта – рекордное количество за последние годы. Это не просто цифры, а сигнал: городские коммуникации стареют, и без своевременного ремонта жители рискуют остаться без тепла в лютые сибирские морозы.

Работы велись с 19 по 30 мая в Октябрьском и Ленинском районах.

Количество повреждений выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Наиболее проблемными оказались участки на улицах Образцова, Трилиссера и Карла Либкнехта. Более 80% повреждений пришлись на трубопроводы, которые уже отслужили свой срок.

«Некоторые участки были проложены ещё в 1960-х годах – им 58-59 лет, и они до сих пор подают горячую воду и тепло в дома. Причина проста: средств, заложенных в тариф, не хватает на полную замену, и энергетикам приходится включать весь свой профессионализм, чтобы продлить этим трубам жизнь», – рассказывает Владимир Янышевский, технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ.

Но возраст – не единственный враг. Антигололёдные реагенты, просачивающиеся в грунт, канализационные стоки, соседство с электрокабелями и ливнёвками ускоряют коррозию. Каждый дефект – это потенциальная авария, которая зимой могла бы оставить без тепла целые микрорайоны. Чтобы вернуть трубопроводы в строй, на поврежденных участках работали 70 специалистов и 42 единицы спецтехники. Работа шла без выходных, и каждый день бригады устраняли от 5 до 12 повреждений. На ремонт ушло 6 тонн труб (340 метров), 1000 кубометров песчано-гравийной смеси, 64 единицы арматуры, а также тонны теплоизоляционных и антикоррозийных материалов. Это не просто замена труб – это сражение за тепло в домах иркутян. И пока иркутяне наслаждаются летней отпускной порой, энергетики вкалывают, зная, что каждая отремонтированная трасса – это спасённый от ледяных аварий район.

С 16 июня начнётся следующий этап испытаний – в Свердловском районе.

Энергетики усиленно готовят технику и материалы, чтобы сократить сроки ремонтных работ и обеспечить минимальное неудобство для горожан. Гидравлические испытания – это не просто проверка, а страховка от зимних аварий. Благодаря им слабые места выявляются заранее, и у ремонтников есть время всё исправить до первых заморозков. По словам представителей энергокомпании, несмотря на сложность ситуации, специалисты продолжают активно бороться с проблемой износа инфраструктуры, привлекая дополнительные ресурсы и совершенствуя технологии ремонта.