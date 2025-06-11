Новости

Назван средний размер пенсий госслужащих

Они выше среднего показателя по России.

Средний размер пенсии государственных служащих на 1 апреля 2025 года составил 36,2 тыс. рублей в месяц. Работающие пенсионеры получают 36,9 тыс. рублей, неработающие – 36,1 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

Эти выплаты значительно превышают среднюю страховую пенсию по старости, которая на конец 2024 года составляла 25 тысяч рублей (около 29% от средней зарплаты в 86 тыс. рублей). Дополнительно госслужащие при выходе на пенсию получают надбавку в размере около 15 тыс. рублей за выслугу лет.

Ранее иркутяне оценили размер достойной пенсии в 49,2 тыс. рублей. Желаемый размер пенсии в России составляет 49,6 тыс. рублей, увеличившись на 3% с июня 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Ново-Ямской – пригородный район в Пивоварихе
«Проект “Ново-Ямской” – это село 2.0». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новом пригородном районе в Пивоварихе
Новый взгляд на территорию. 3 «фишки» пригородного района «Ново-Ямской»
«В ИЖС – глобальный сдвиг». Антон Кондратьев (ВСС Дом), – о новых правилах игры на загородном рынке
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес