В 600 миллионов рублей обошелся новый терминал аэропорта «Иркутск»

Генеральный директор АО «Международный аэропорт «Иркутск»» Андрей Скуба сообщил, что итоговая стоимость нового терминала прилета составила 600 миллионов рублей.

- Заметьте, [в эту сумму входит] не просто терминал, а и оборудование: вентиляция, кондиционирование, багажные ленты. Это очень скромная сумма. Недавно у нас были представители Госдумы РФ – они не поверили, что за такие деньги можно построить терминал. Но тем не менее, мы это сделали, - подчеркнул гендиректор аэропорта.

Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Иркутской области

Он напомнил, что здание аэровокзала внутренних авиалиний, построенное в 1976 году, было реконструировано 15 лет назад. Однако и после реконструкции его проектная пропускная способность составляла всего 1,5 млн пассажиров в год, тогда как в прошлом году аэропорт обслужил около 4 млн человек.

– Новый аэропорт в Ключевой, который Иркутская область планирует строить с Ростехом, появится не раньше 2030 года. Поэтому было принято решение – быстровозводимое, некапитальное сооружение, – пояснил Андрей Скуба.

Все прилетающие и трансфертные пассажиры будут обслуживаться в новом здании. Это позволит разгрузить старый аэровокзал. К концу года, как добавил Андрей Скуба, в нем проведут реконструкцию – на месте павильона выдачи багажа установят дополнительные стойки регистрации.

Пассажиры и сотрудники авиакомпаний уже назвали открытие терминала прилета знаковым событием для города. Александр Зюбр, представитель авиакомпании S7 в Иркутске, подчеркнул, что это позволит существенно улучшить сервис: "Из Иркутска наша авиакомпания выполняет рейсы по 21 направлению. Мы перевозим практически половину всех пассажиров иркутского аэропорта, и намерены наращивать этот поток. И конечно, прежнее здание уже не справлялось с тем количеством людей, которые авиаузел обслуживал в последние годы. Здесь же просторные залы, две ленты выдачи багажа, трансферная зона, удобная локация".

Напомним, строительство терминала начало в 2023 году, завершилось в 2024-м. Однако открыть его для пассажиров удалось только спустя полугода судебных разбирательств. В конце мая губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа разрешил ввести в эксплуатацию здание временного терминала и решение суда вступило в силу.